Le dernier Boeing 747 quitte Everett

Boeing annonce que le tout dernier 747 a quitté l'usine d'Everett, marquant la fin de la production de l'iconique Jumbo Jet.



Il s'agit d'un 747-8F, qui sera livré à Atlas Air au début de l'année 2023.



A cette occasion, l'avionneur rappelle que la production du premier 747 avait débuté en 1967. En 54 ans, 1 574 appareils ont été construits.



« Pendant plus d'un demi-siècle, des dizaines de milliers d'employés dévoués de Boeing ont conçu et construit ce magnifique avion qui a véritablement changé le monde. Nous sommes fiers qu'il continue de voler à travers le monde pour les années à venir », a commenté Kim Smith, vice-président et directeur général des programmes 747 et 767 de Boeing.



(Photo © Boeing)