Le dernier Airbus A318 de British Airways démantelé le mois prochain

Le dernier Airbus A318 de British Airways (G-EUNA, MSN 4007, CFM56) a quitté Madrid pour l'aéroport de la région de Twente (Pays-Bas) le 17 février, en vue de son démantèlement le mois prochain. Cet appareil était stocké à Barajas depuis près d'un an suite à l'arrêt des vols 100% classe affaires de la compagnie entre l'aéroport de la City de Londres et New York (JFK).



L'A318 de British Airways sera désassemblé par le spécialiste néerlandais AELS (Aircraft End-of-Life Solutions).



British Airways avait annoncé qu'elle renonçait définitivement à cette liaison premium en août 2020, compte tenu de la crise liée à la pandémie et de l'absence de perspectives de viabilité de la ligne à plus long terme.



Inaugurée en septembre 2009, la ligne premium reliant l'Aéroport de la City de Londres et New York était initialement opérée avec deux A318 spécialement loués, et configurés avec 32 sièges Club World. Un premier A318 avait quitté la flotte en 2016 lorsque la compagnie avait renoncé à sa seconde fréquence quotidienne les jours ouvrés. Les rotations étaient effectuées avec une escale technique à Shannon (Irlande) à l'aller compte tenu des limitations opérationnelles induites par la situation de l'aéroport de la City de Londres.



Le caractère premium de la ligne lui avait d'ailleurs fait bénéficier des numéros de vols BA1 et BA2, jadis utilisés par les Concorde de British Airways.



