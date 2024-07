Le démonstrateur RACER d'Airbus Helicopters dépasse son premier objectif de vitesse

(Farnborough 2024) Il vole et il vole vite. Le démonstrateur RACER (Rapid And Cost-Efficient Rotorcraft) d'Airbus Helicopters a atteint une vitesse de 420 km/h (227 kts) lors de son neuvième vol d'essai le 21 juin, soit 13 km/h de plus que l'objectif qui était jusqu'à présent annoncé (220 kts).



Le RACER avait effectué son vol inaugural le 25 avril depuis les installations de l'hélicoptériste européen de Marignane.



Successeur du démonstrateur X3 et développé dans le cadre de Clean Sky 2, le RACER avait été dévoilé au salon du Bourget 2017. Il vise une vitesse de croisière 50% plus rapide qu'un hélicoptère conventionnel, tout en affichant des coûts opérationnels raisonnables, c'est-à-dire avec des coûts de l'ordre de 25 % inférieurs par km/h à ceux des hélicoptères de classe équivalente (7 à 8 tonnes).



Le RACER capitalise sur la configuration aérodynamique validée par le X3 qui avait atteint la vitesse record de 472 km/h en 2013. Mais à la diffence du X3 qui partait de la plateforme Dauphin, le nouveau démonstrateur utilise une cellule hybride métallique-composite entièrement nouvelle.



(Photo © Airbus Helicopters)