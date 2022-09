Le décollage de Nigeria Air sera soutenu par Ethiopian

Le format de lancement de Nigeria Air est désormais connu. Lors d'un point de presse le 23 septembre, le ministre de l'aviation civile Hadi Sirika a indiqué que le nouveau transporteur national devrait prendre les airs, plus tôt que prévu, d'ici la fin de l'année.



Ses opérations initiales couvriront d'abord le corridor Lagos-Abuja, les capitales économique et politique, avant de s'étendre plus tard aux autres villes du pays. Nigeria Air ne prévoit pas un déploiement international avec 2 ans d'opérations.



Côté flotte, la compagnie commencera ses opérations avec trois Boeing 737-800, tous issus de la flotte d'Ethiopian Airlines, actionnaire majoritaire (49%). En tant que partenaire technique, le transporteur éthiopien mobilisera un capital initial de 300 millions de dollars.



Le plan d'affaires prévoit une flotte cible de 30 avions d'ici fin 2024. Les autres actionnaires de Nigeria Air se répartissent entre l'État ( 5%) et les investisseurs privés nigérians ( 46%) dont MRS et Skyway Aviation Handling Company (SAHCO).



Pour rappel, Nigeria Air a obtenu sa licence de transport aérien le 6 juin dernier et travaille actuellement à l'obtention de son certificat d'opérateur aérien (CTA).