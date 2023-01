Le Congrès accorde une extension à Boeing pour certifier les 737 MAX 7 et 10

Le Congrès américain a consenti à ce que les programmes de Boeing 737 MAX 7 et 10 ne tombent pas sous le coup de la loi de 2020 sur les nouveaux systèmes d'alerte dans le cockpit. L'avionneur pourra donc faire certifier les appareils avec le système actuel par la FAA.



Une condition s'applique toutefois : les 737 MAX devront être équipés d'un système de calcul de l'angle d'attaque amélioré et donner la possibilité à l'équipage de désactiver les alertes de décrochage et de survitesse. Les opérateurs auront trois ans à partir de la date de certification du 737 MAX 10 pour mettre à jour leurs systèmes, et Boeing devra prendre en charge les coûts.



Après les accidents des 737 MAX de Lion Air et Ethiopian Airlines, le Congrès avait adopté une loi imposant l'installation d'un nouveau système d'alerte dans les postes de pilotage pour les appareils certifiés à partir du 27 décembre 2022. Or la certification des MAX 7 et 10 a été retardée et le risque planait pour Boeing de devoir refaire le poste de pilotage des deux appareils, ce qui aurait entraîné un retard supplémentaire estimé à deux ans pour la certification et supprimé la communité avec les autres versions du 737 MAX, argument de vente majeur pour l'avionneur. Cela mettait en danger nombre de commandes, d'une valeur estimée à 50 milliards de dollars.



Stan Deal a estimé il y a quelques semaines que le 737 MAX 7 pourrait être certifié au début de l'année 2023 et le 737 MAX 10 à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024.



