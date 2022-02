Le CMV-22B décroche son IOC

Le CMV-22B, version embarquée du tiltrotor V-22 Osprey de Bell/Boeing vient d'obtenir sa capacité opérationnelle initiale (IOC), selon un communiqué publié par l'US Navy le 18 février.



Le successeur du vénérable avion de transport à turbopropulseurs C-2A Greyhound de Grumman est actuellement déployé pour la première fois en mission depuis le mois d'août à bord du porte-avions USS Carl Vinson (CVN-70).



Le porte-avions est aussi parti de San Diego avec des escadrons de F-35C (version embarquée CATOBAR), dont un exemplaire a été perdu en mer après un appontage raté le 24 janvier dernier lors d'un important exercice en mer de Chine méridionale.



Lancée en 2015, la nouvelle version navalisée de l'appareil à rotors basculants V-22 dispose notamment de réservoirs de carburant conformes pour accroître son rayon d'action, d'une capacité améliorée de largage de carburant, d'un éclairage de soute et de la rampe de chargement, d'un système de sonorisation pour transporter des passagers et de systèmes de communication HF sécurisés.



Le CMV-22B est ainsi capable de transporter jusqu'à 6 000 livres de fret/personnel (2,7 tonnes) sur une distance de 1150 nautiques (2130 km).



L'US Navy prévoit de se doter d'un total de 44 CMV-22B.



(Photo © US Navy)