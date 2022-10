Le Chili devient le premier client international des hélices NP2000 de Collins Aerospace pour sa flotte de C-130 Hercules

C'est finalement l'armée de l'air chilienne (FACh) qui est devenue le premier client international des systèmes NP2000 de Collins Aerospace pour moderniser sa flotte de C-130 Hercules.



L'équipementier américain annonce qu'un premier C-130 chilien a été équipé avec succès des NP2000, cette installation constituant de fait la première modernisation des C-130 avec le nouveau système d'hélices composites en dehors des exemplaires de l'US Air Force. Le Chili va moderniser ses C-130B, C-130E, KC-130R et C-130H, soit un total de sept appareils.



Le premier appareil concerné est un KC-130R qui a été modifié par ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile) sur la plateforme aéroportuaire de Santiago du Chili.



« Notre système NP2000 innovant intègre des technologies de pointe, conçues pour améliorer l'efficacité et accroître la disponibilité des avions, ainsi que pour réduire la fatigue et la sécurité des équipages. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec l'armée de l'air chilienne et d'autres futurs clients internationaux pour les aider à maximiser les performances et la disponibilité de leur flotte de C-130 » a déclaré Quinlan Lyte, directeur principal, Propeller Systems, Collins Aerospace.



Pour rappel, le système NP2000 est doté de huit pales en composites produites en France par Ratier-Figeac (Collins Aerospace Propeller Systems) et d'un système numérique de commande électronique (EPCS). Ces nouvelles hélices améliorent les performances de poussée au décollage et permettent de réduire le bruit et les coûts de maintenance. Elles équipent aussi les E-2D et C-2A de Northop Grumman et vont aussi être installées sur des P-3 Orion.



(Photo © FACh)