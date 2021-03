Le chiffre d'affaires de Recaro chute de 60% en 2020

Recaro a indiqué que son chiffre d'affaires de 2020 avait chuté de 60% pour atteindre 295 millions d'euros. Ceci intervient après une décennie de croissance à deux chiffres.



L'équipementier allemand a pris des mesures drastiques pour passer la crise, qui ont permis de faire descendre ses coûts de 18%. Ses effectifs ont notamment été réduits de 30% et 150 projets pour améliorer son efficacité ont été lancés.



Malgré tout, 2020 a vu l'entrée en service du siège léger SL3710 chez TAP Air Portugal et KLM.



L'année 2021 a également déjà enregistré des moments forts avec l'entrée de Recaro sur le marché des jets régionaux (sur les Embraer de KLM Cityhopper) et les premières mises en service dans le cadre du contrat le plus important de son histoire, signé avec Indigo Partners. Par ailleurs, les travaux d'expansion du siège se poursuivent et les nouvelles installations (dont un centre de service client) devraient ouvrir cet automne.



