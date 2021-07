Le centre de MTU Maintenance de Berlin accueille son premier CFM56-7B

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg vient d'accueillir son premier réacteur CFM56-7B (Boeing 737NG) pour une révision, venant également de recevoir l'approbation du bureau fédéral de l'aviation allemand (LBA) pour intervenir sur cette motorisation.



Le shop moteur de Berlin devient de fait le troisième site MRO de MTU Maintenance à pouvoir assurer la maintenance des CFM56-7B après ceux de Hanovre et de Zhuhai (Chine).



MTU Maintenance Berlin-Brandenburg prévoit d'atteindre une capacité d'au minimum 50 moteurs de ce type par an dans les prochaines années.



MTU Maintenance rappelle qu'il détient une part de marché de plus de 10% au niveau mondial pour l'ensemble de la famille CFM56.



(Photo © MTU)