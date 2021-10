Le centre de formation toulousain d'Airbus se dote d'un nouveau simulateur FFS A350

Airbus Training Center Europe (AETC) vient de mettre en service un tout nouveau simulateur FFS dédié à l'A350. Le nouveau simulateur (CAE 7000XR) est certifié par l'EASA et par la CAA britannique. Airbus précise que les compagnies aériennes Iberia, French Bee et Air Caraïbes figurent parmi les premiers clients à profiter de ce nouveau simulateur.



Le centre de formation d'Airbus est situé à proximité immédiate de l'aéroport de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il occupe une superficie de quelque 20 000 m2 et accueille également un simulateur A300/A310, deux simulateurs A320, un simulateur A330/A340, un simulateur A380, et un autre simulateur A350 (disponible depuis 2014).



Le centre de formation européen d'Airbus offre la capacité de fournir jusqu'à 500 heures de vol virtuelles par mois et par simulateur, ce qui représente environ 36 000 heures de vol par an au total.



(Photo © Airbus)