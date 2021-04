Le carnet de commandes de Boeing s'étoffe de 40 nouveaux avions commerciaux en mars

La commande de 100 737 MAX de Southwest a incontestablement fait du bien à Boeing au mois de mars, l'avionneur enregistrant des contrats pour un total de 196 appareils de la famille 737, à comparer aux 156 annulations de 737 MAX subies.



Ces nouveaux contrats comprennent cependant 11 737-800 qui seront convertis en P-8 pour la branche Boeing Defense, Space & Security (BDS). Les commandes nettes de Boeing reviennent ainsi dans le vert pour la première fois depuis 14 mois.



On notera en particuliers les annulations de 737 MAX de Turkish Airlines (50 dont 40 reconvertis en options), CDB (16) et CALC (26).



Boeing a par ailleurs livré 29 appareils au mois de mars : 1 747-8F (UPS), 2 787-9 (United), 2 777-300ER (KLM), 2 767-300F (FedEx), 19 737 MAX et 3 futurs P-8 à BDS.



(Un nouveau Boeing 787-9 livrés par le loueur SMBC à United Airlines à North Charleston. Photo © SMBC)