Le Canada, prochain pays à adopter le P-8A Poseidon de Boeing ?

Malgré son échec sur la succession des CF-188, Boeing va donc pousser son P-8A Poseidon au Canada dans le cadre du programme CMMA (Canadian Multi-Mission Aircraft) qui vise à remplacer les 14 CP-140 Aurora (variante du P-3 Orion) de l'Aviation royale canadienne (ARC) qui arriveront théoriquement en fin de vie à horizon 2030.



L'avionneur américain a ainsi confirmé qu'il participerait naturellement à l'appel d'offres canadien le 10 février dernier, rappelant que son P-8A avait accumulé plus de 400 000 heures de vol, avec plus de 140 exemplaires en service. Le P-8A a été sélectionné par l'US Navy, mais aussi par l'Australie, l'Inde, le Royaume-Uni, la Nouvelle Zealande, la Norvège, la République de Corée et très récemment par l'Allemagne.



Boeing n'aurait donc pas tenu rancune au ministère de la Défense nationale et Services publics et Approvisionnement Canada après l'annonce que sa proposition de F/A-18E/F Super Hornet ne remplissait pas les exigences de l'appel d'offres concernant le remplacement des CF-18 en novembre dernier, ouvrant la voie au F-35A de Lockheed Martin. Une décision finale reste d'ailleurs attendue cette année.



Les avions de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora ont quant à eux récemment été modernisés pour assurer pleinement leurs missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, avec également un important programme de prolongation de la durée de vie structurelle des appareils menée à son terme (PPDVSA). Le Canada envisageait même un temps de prolonger une nouvelle fois leur vie opérationnelle jusqu'à horizon 2040.



(Image © Boeing)