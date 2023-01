Le Canada confirme ses 88 F-35 Lightning II

Le ministère de la Défense nationale du Canada a confirmé l'acquisition de 88 chasseurs F-35A de Lockheed Martin le 9 janvier, un investissement estimé à 19 milliards de dollars canadiens (14,15 milliards de dollars US) et qualifié comme le plus important investissement dans l'Aviation royale canadienne (ARC) depuis trente ans.



Les F-35 sont livrables par tranches avec une première tranche de 16 exemplaires attendue entre 2026 et 2028 (4 avions en 2026, 6 en 2027 et 6 et 2028). La totalité des appareils sera livrée d'ici la fin de 2032, à temps pour permettre le retrait progressif des CF-18.



Ottawa précise que cet investissement comprend également l'équipement connexe, les installations et les services de soutien, ainsi que la construction d'installations modernes pour les escadrons de chasseurs à Bagotville, au Québec, et à Cold Lake, en Alberta.



« Le Canada est notre ami et un allié proche. Leur décision d'acheter près de 90 jets souligne la valeur de l'incroyable du F-35 Lightning II », a déclaré le lieutenant-général de l'US Air Force Mike Schmidt, directeur du F-35 Joint Program Office.



Le Canada avait officiellement opté pour F-35A en mars dernier pour remplacer les CF-18 de l'ARC, au détriment du Gripen de Saab (unique concurrent encore en lisse après le rejet du F/A-18E Super Hornet Block III un an plus tôt).



Pour Ottawa, l'achat et l'entretien initial des F-35 pourraient contribuer annuellement pour plus de 425 millions de dollars CAD à l'économie canadienne et créer près de 3 300 emplois par année au sein de l'industrie canadienne sur une période de 25 ans.



(Image © Lockheed Martin)