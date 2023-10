Le Cambodge inaugure le nouvel aéroport international de Siem Reap-Angkor

Le nouvel aéroport international de Siem Reap - Angkor, au Cambodge, a accueilli son premier vol commercial le 16 octobre, remplaçant de fait l'ancien aéroport.



Financée par la Chine dans le cadre du programme « One Belt, One Road » (OBOR), la nouvelle plateforme aéroportuaire se situe à 40 kilomètres d'Angkor Wat et à 51 kilomètres de Siem Reap.



Elle dispose d'une capacité initiale de 7 millions de passagers par an, une capacité qui sera portée à 10 millions de passagers d'ici 2030.



L'ancien aéroport international de Siem Reap, géré par Vinci Airports, ne pouvait accueillir que 2 millions de passagers par an.



Le premier vol était assuré par un Airbus A319 de la compagnie privée thaïlandaise Bangkok Airways en provenance de Bangkok Suvarnabhumi.



(Photo © Cambodia Airports)