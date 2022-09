Le calendrier du monocouloir chinois C919 glisse une nouvelle fois

L'exposition dédiée au secteur aéronautique qui s'est tenue à Changsha (Hunan) début septembre n'aura hélas pas vraiment été synonyme de bonne nouvelle pour le C919 de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China).



Le calendrier du programme d'avion moyen-courrier chinois connaît en effet un nouveau glissement selon les informations publiées par son client de lancement, à savoir China Eastern Airlines.



La compagnie aérienne shanghaïenne a en effet annoncé qu'elle ne recevrait probablement qu'un seul exemplaire du nouvel avion monocouloir chinois cette année, au lieu des quatre initialement prévus en 2022, COMAC rencontrant encore des difficultés industrielles. Le premier appareil qui sera livré sera le premier exemplaire de série (MSN 007), un avion qui vole depuis le 14 mai dernier (photo). Les trois appareils retardés seraient alors livrés en 2023.



COMAC travaille toujours à la certification du C919 avec l'autorité chinoise de l'aviation civile (CAAC), après avoir manqué son dernier objectif qui était de la décrocher en 2021.



L'avionneur chinois avait d'ailleurs annoncé cet été que les essais en vol menés par les six prototypes du programme avaient été achevés le 19 juillet. Le C919 est motorisé par des réacteurs LEAP-1C de CFM International, une variante extrêmement proche du LEAP-1A présent sur la famille A320neo d'Airbus.



Pour rappel, les C919 de China Eastern Airlines seront opérés par OTT Airlines (One Two Three Airlines), une filiale en charge d'exploiter les appareils de conception chinoise du groupe. OTT Airlines aligne déjà 9 ARJ 21 ainsi que deux ERJ 135 Legacy (assemblés en Chine avec Harbin).



(Photo © COMAC)