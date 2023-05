Le calendrier de l'A350F glisse de quelques semaines

Airbus annonce que la livraison du premier A350F aura désormais lieu au début de l'année 2026, quelques semaines plus tard qu'initialement prévu. Les raisons de ce report n'ont pas été avancées.



Il entrera cependant toujours en service avant le 777-8F de Boeing, annoncé pour 2027.



Pour rappel, Airbus a récemment lancé la production des premières pièces structurelles du premier exemplaire de l'A350F dans les installations d'Airbus Atlantic à Nantes



À ce jour, l'A350F a reçu des commandes pour 39 appareils fermes (dont quatre pour CMA-CGM, sept pour Air Lease Corporation, sept pour Singapore Airlines, quatre pour Air France, deux pour Silk Way West Airlines, sept pour Etihad Airways et quatre pour Martinair).



Le nouvel avion tout cargo d'Airbus sera capable de transporter une charge utile de 109 tonnes sur 4 700 km.



(Image © Airbus)