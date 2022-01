Le C919 n'aura finalement pas décroché sa certification en 2021

Le calendrier ne sera encore une fois pas respecté. Malgré toute la volonté et tous les efforts de l'avionneur chinois COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), son moyen-courrier C919 n'aura finalement pas réussi à décrocher son certificat de type auprès de la CAAC l'année dernière.



2021 devait en effet être l'année de la consécration pour ce programme de monocouloir qui ambitionne de concurrencer les A320 et 737 occidentaux depuis le lancement des travaux de conception en 2012.



Avec une campagne d'essais en vol maintes fois repoussée (1er vol en mai 2017), la certification de l'appareil n'a cessé d'être reportée depuis 3 ans. Aucune date n'est pour l'instant avancée.



L'avionneur chinois semble plus prudent dans ses dernières déclarations, indiquant avoir été particulièrement impacté par la pandémie de coronavirus au niveau de ses activités ainsi que par « l'environnement extérieur ». COMAC précise cependant que les six C919 continuent à réaliser des vols d'essai à travers le pays, avec un premier vol mené dès les premiers jours de 2022.



Le premier C919 de série avait aussi démarré à la fin de l'été dernier à Shanghai, un appareil destiné à la compagnie aérienne China Eastern mais qui sera opéré par OTT Airlines (One Two Three Airlines), une filiale en charge d'exploiter les appareils de conception chinoise du groupe.



(Photo © COMAC)