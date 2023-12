Le C919 de COMAC sort (presque) de Chine

La Chine a présenté pour la première fois le 13 novembre à Hong Kong son nouveau monocouloir moyen-courrier C919. Il s'agit du premier vol de cet appareil hors de la Chine continentale, l'occasion pour la presse internationale et pour les autorités hongkongaises de le découvrir.



Un vol de démonstration est également organisé le 16 décembre au-dessus du Port Victoria de Hong Kong pour le montrer à un plus vaste public, avec l'aval de la CAAC. L'avionneur chinois COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) présente aussi un ARJ21 à Hong Kong.



La COMAC a livré un total de trois exemplaires du C919 en un an à un unique opérateur, China Eastern Airlines (le premier en décembre 2022, le deuxième en juillet et le troisième le 9 décembre).



Le programme du monocouloir chinois était entré en service commercial le 28 mai dernier en reliant les plateformes de Shanghai Hongqiao et de Pékin Daxing.



Ce programme motorisé par des LEAP-1C de CFM International (coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE Aerospace) a enregistré 1061 commandes de la part de plus d'une trentaine de clients.



© Airport Authority Hong Kong