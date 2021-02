Le Brésil change de stratégie pour soutenir son aviation commerciale

Le Brésil a retiré son différend en cours avec le Canada devant l'Organisation mondiale du commerce. Il concernait les subventions accordées par les gouvernements du Canada et du Québec à Bombardier pour soutenir l'avionneur dans le développement du programme CSeries.



Le Brésil et Embraer jugeaient que ces subventions, de trois milliards de dollars, étaient illégales et entraînaient une distorsion de concurrence.



Maintenant que Bombardier s'est retiré de l'aviation commerciale et a vendu le programme CSeries à Airbus, ils jugent que la plainte n'a plus lieu d'être et que le litige n'est plus une façon efficace de soutenir l'industrie brésilienne.



Embraer se félicite en revanche que le gouvernement ait décidé de « lancer des négociations pour des mesures plus efficaces en matière de soutien gouvernemental dans le secteur de l'aviation commerciale ».