Le Boeing 737 MAX redécolle enfin en Inde

Deux ans et demi après l'immobilisation mondiale du Boeing 737 MAX, la compagnie low-cost indienne SpiceJet va progressivement remettre en service sa flotte de 13 737-8. Un premier vol spécial était organisé le 20 novembre avec des salariés de la compagnie.



Le 737-8 VT-MXH (msn 60646) a été le premier exemplaire de la compagnie à être réactivé. Quatre exemplaires seront pleinement opérationnels à partir du 10 décembre.

La compagnie annonce aussi que 50 Boeing 737 MAX rejoindront sa flotte d'ici la fin 2023, étant récemment parvenue à un accord avec Boeing après de longues négociations quant aux coûts liés à l'immobilisation de sa flotte.



Suite aux déboires de Jet Airways, SpiceJet est aujourd'hui le seul transporteur indien à aligner des 737 MAX en Inde, avec exemplaires ses 13 appareils en location et ses 192 autres exemplaires en commande. Elle sera bientôt rejointe par la compagnie Akasa qui vient d'officialiser un contrat avec l'avionneur américain au salon de Dubaï pour 72 737 MAX (737-8 et 737-8200).



Pour rappel, la Direction générale indienne de l'aviation civile (DGCA) avait autorisé le 737 MAX à voler à nouveau en août.



(Photo © SpiceJet)