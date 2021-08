Le Boeing 737 MAX peut de nouveau voler en Inde

« J'ai pris une claque immédiate » - José Garcia, acteur et parrain de l'association Rêves de Gosse

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, José Garcia, acteur et parrain de l'association Rêves de Gosse. Chaque année entre l'Ascension et la Pentecôte, des pilotes bénévoles professionnels ou ...