Le Boeing 737-800SF d'AEI peut maintenant entrer en service au Canada

Aeronautical Engineers (AEI) vient de recevoir l'approbation de Transports Canada pour son STC de conversion du 737-800 en avion tout cargo pouvant transporter 12 palettes (ST02690LA).



Le B737-800SF peut donc désormais entrer en service au Canada. Pour rappel, le transporteur canadien Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'appareils et basé à Montréal, va se doter de deux B737-800SF, l'un en crédit-bail et l'autre en pleine propriété.



Ce dernier a été commandé à AEI en décembre, avec un chantier de conversion qui doit démarrer en juin prochain.



Le B737-800SF d'AEI est désormais certifié par la FAA, la CAAC, l'EASA et la TCCA.