Le Beechcraft Denali vole enfin

Textron Aviation annonce avoir fait voler pour la première fois son Beechcraft Denali. Le nouveau turbopropulseur monomoteur a effectué un vol inaugural de 2 heures et 50 minutes au-dessus de l'état du Kansas, en partant l'aéroport national de Wichita Eisenhower. Piloté par Peter Gracey et Dustin Smisor, l'appareil a atteint une altitude de 15 600 pieds et une vitesse de 180 noeuds.



Ce premier vol intervient près de deux mois après celui de son moteur, le turboprop Catalyst (anciennement Advanced Turboprop ou ATP) de GE Aviation, une motorisation entièrement conçue et fabriquée en Europe en réunissant le savoir-faire de GE Aviation en République tchèque, Avio Aero en Italie et en Pologne, GE Aviation Advanced Technology en Allemagne et GE Engineering Design Center en Pologne. Ce moteur, qui occupe une gamme de puissance comprise entre 850 à 1 600 chevaux, dispose d'un régulateur numérique à pleine autorité (FADEC).



Le Beechcraft Denali promet un rayon d'action de 1 600 nm, une vitesse de croisière maximale de 285 noeuds et une charge utile d'une demi-tonne. Il pourra accueillir entre 7 et 10 passagers. Son avionique repose sur la suite tactile Garmin G3000.



Le Denali avait été dévoilé en juillet 2017 lors du salon d'Oshkosh (États-Unis). Son premier vol était alors annoncé pour 2018 avec une entre en service un an plus tard. Le calendrier du programme aura finalement glissé de trois ans, sa certification FAA étant désormais attendue en 2023.



(Photo © Textron Aviation)