Le BEA ouvre une enquête sur l'incident du Boeing 777-300ER d'Air France à CDG

Le BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses) a annoncé l'ouverture d'une enquête de sécurité sur l'incident survenu sur un Boeing 777-300ER d'Air France le 5 avril, lors de sa descente vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.



L'appareil a connu une instabilité des commandes de vol en finale, qui a conduit à une remise de gaz, avec dureté des commandes et oscillations de trajectoire. L'équipage a réussi à poser l'appareil en toute sécurité.



Le BEA a récupéré les données des deux enregistreurs de vol et leur analyse est en cours.



Qualifié d'« incident grave » par le bureau, l'événement est survenu sur le Boeing 777-300ER immatriculé F-GSQJ. Il avait été livré neuf en avril 2005 à la compagnie.



(Photo © Air France)