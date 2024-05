Le 400e Cessna Citation Latitude sort d'usine

(EBACE 2024) Textron Aviation vient de produire son 400e avion d'affaires Cessna Citation Latitude à Wichita (Kansas), un appareil qui sera livré à son client un peu plus tard cette année.



« Le Citation Latitude a redéfini les performances, l'efficacité et l'expérience en cabine », a déclaré Todd McKee, vice-président senior Integrated Supply Chain de Textron Aviation. « Grâce au dévouement et aux compétences de notre équipe, nous innovons et améliorons continuellement la conception et les processus de fabrication des jets Citation, offrant à nos clients des performances, une productivité et une rentabilité inégalées » a-t-il ajouté.



Certifié en 2015 aux États-Unis (en en Europe début 2016), le jet d'affaires de la catégorie des mid-size est celui qui est le plus livré au monde depuis huit années consécutives dans sa catégorie.



Pour rappel, le Cessna Citation Latitude peut transporter jusqu'à 9 passagers avec une distance franchissable continentale (jusqu'à 2700 nautiques). Il est motorisé par des PW306D1 de Pratt & Whitney Canada.



(Photo © Textron Aviation)