Le 1er Airbus A350 d'Air India a reçu sa livrée

Le premier Airbus A350-900 (MSN 592) destiné à Air India est sorti de son atelier de peinture à Toulouse la semaine dernière, arborant la nouvelle livrée de la compagnie indienne.



Air India rappelle que son premier A350 sera livré à la fin de l'année. La compagnie aérienne avait finalisé sa commande géante avec Airbus au dernier salon du Bourget, un contrat portant sur 140 A320neo, 70 A321neo, 34 A350-1000 et six A350-900.



Cette commande comprend aussi des services numériques et de maintenance avec l'avionneur européen, à l'instar de la solution Integrated Materials (IMS) de Satair ou Skywise Core X3.



(Photo © Air India)