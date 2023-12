Le 100e TBM 960 de Daher est livré

Daher a livré son 100e TBM 960 à un homme d'affaires californien, marquant une nouvelle étape pour cette variante haut de gamme lancée en avril 2022.



« Ma base se trouve près de Santa Maria, sur la côte centrale de la Californie, qui dispose d'un service aérien commercial très limité. Avoir un avion personnel est donc extrêmement précieux pour continuer à développer mon entreprise », a expliqué Kevin Kaseff, le propriétaire de ce nouveau TBM 960.



Kevin Kaseff est président de la société de gestion immobilière Titan Real Estate Investment Group, Inc.



« Lorsque j'ai décidé de passer d'un avion à moteur à pistons à un avion hautes performances, j'ai parcouru le marché et découvert que le TBM 960 était le meilleur choix pour moi. Le TBM 960 offre l'efficacité que je recherchais en termes de vitesse, d'autonomie et d'accès aux aéroports. Et son turbopropulseur génère moins d'émissions carbone qu'un avion à réaction » a-t-il ajouté.



Daher précise que Kevin Kaseff a acquis son appareil auprès d'Avex, distributeur autorisé de Daher pour le sud-ouest des États-Unis basé à Camarillo (Californie).



Pour rappel, l'avionneur de Tarbes dispose de plus d'une centaine de TBM 960 en commande. Cette version est la plus évoluée de sa famille d'avions monoturbopropulseurs pressurisés rapides TBM, avec un moteur PT6-66XT de Pratt & Whitney Canada doté d'une hélice à cinq pales Raptor d'Hartzell, contrôlé électroniquement par le système EPECS (Engine and Propeller Electronic Control System).



Daher avait par ailleurs livré le 500e exemplaire de la série 900 du TBM en octobre dernier.



(Photo © Daher)