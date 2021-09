LCI et SMFL augmentent leur flotte de douze hélicoptères

LCI et Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (SMFL) ont annoncé qu'elles avaient commandé une douzaine d'hélicoptères pour augmenter la flotte de leur coentreprise de leasing.



Des contrats ont été signés avec Airbus Helicopters pour quatre H145 et avec Leonardo pour trois AW139 et cinq AW169. La valeur des appareils est estimée à plus de 120 millions de dollars.



Les partenaires soulignent qu'ils vont permettre à leur coentreprise d'accroître sa flotte de 60%, seulement un an après qu'elle a été lancée.



Elle compte en effet dix-neuf hélicoptères, loués pour des missions d'évacuation médicale, de recherche et de transport vers des fermes éoliennes offshore.



(Photo © LCI)