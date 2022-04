LCI et SMFL acquièrent cinq nouveaux hélicoptères

LCI et SMFL (Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) ont annoncé l'acquisition de cinq hélicoptères supplémentaires.



Les contrats portent sur deux H145 D3, deux H145 T2 d'Airbus Helicopters et AW139 de Leonardo. Ils seront déployés sur des missions critiques en Europe et en Asie.



Ils portent à 38 le nombre d'appareils composant le portefeuille de la coentreprise, d'une valeur de 420 millions de dollars. Celle-ci a ainsi doublé sa taille en moins de deux ans - la coentreprise a été créée en septembre 2020 avec dix-neuf appareils.



LCI et SMFL soulignent que 75% de leur flotte sont utilisés pour des missions d'évacuation sanitaire, de recherche et sauvetage et de transport offshore vers des fermes éoliennes.



(Photo © LCI)