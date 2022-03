Latécoère subit l'impact de la suspension des livraisons de Boeing 787

Latécoère a publié ses résultats pour 2021. Pour cette première année pleine avec la crise sanitaire, le chiffre d'affaires en est baisse de 8% par rapport à 2020, à 379,8 millions d'euros. Aux effets de la pandémie s'est ajouté l'impact de la suspension des livraisons de 787 par Boeing depuis plusieurs mois.



Malgré cela, l'EBITDA s'est relevé et réduit son déficit de 13% à - 31,2 millions d'euros. L'équipementier souligne que, pour lui comme pour ses concurrents, le second semestre a été plus performant que le premier.



Le résultat net reste lui aussi déficitaire, de 112,4 millions d'euros (contre - 198,7 millions d'euros en 2020).



L'activité Aérostructures est la moins dynamique du groupe, avec une perte de chiffre d'affaires de 23,2%, entraînée par cette chute de 75% des livraisons de Dreamliner. Hors programme 787, elle aurait pu publier une croissance de 10%.



L'activité Systèmes d'interconnexion affiche quant à elle une hausse de 10,5% de son chiffre d'affaires. Latécoère souligne que cette croissance est principalement pilotée par ses opérations de croissance externe et l'intégration des activités de câblage de Bombardier à Queretaro (Mexique).



Trois opérations de ce type ont en effet été conduites sur l'année, avec Bombardier, mais aussi avec l'acquisition de TAC et de Shimtech de Mexico. Une autre est en cours de finalisation pour 2022, avec MADES.



Pour 2022, Latécoère s'attend à une amélioration de sa situation, les efforts de restructuration et de réduction des coûts devant porter pleinement leurs effets. L'EBITDA devrait ainsi poursuivre la remontée qu'il a entamée en 2021 pour se rapprocher de l'équilibre - mais il devrait encore rester déficitaire.



(Photo © Arnaud Spani pour Latécoère)