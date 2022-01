Latécoère subit l'impact de la suspension des livraisons de Boeing 787

Latécoère a publié un chiffre d'affaires ajusté de 379,8 millions d'euros en 2021, en baisse de 24,1% par rapport à 2020. Deux éléments ont entraîné ces résultats : la première année pleine avec la crise sanitaire et la suspension des livraisons de 787 chez Boeing.



Ainsi, l'activité Aérostructures a vu son chiffre d'affaires se rétracter de près d'un tiers à 175,5 millions d'euros, une baisse uniquement attribuable au Dreamliner selon le groupe français.



L'activité Systèmes d'interconnexion a quant à elle enregistré une croissance de 10,5% à 204,3 millions d'euros, grâce à l'intégration de l'activité câblage de Bombardier.



En excluant les contrats sur le 787, « la société a connu un retour à la croissance au second semestre 2021 - avec un chiffre d'affaires en croissance organique de +4,6% par rapport au second semestre 2020 et de +6,6% par rapport au premier semestre 2021 », indique-t-elle.



