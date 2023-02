Latécoère souhaite délocaliser une partie de ses activités

Latécoère aurait l'intention de transférer les activités de son usine de Montredon (production de portes d'avions) vers ses installations tchèques et mexicaines, afin de les rentabiliser.



Le site de Montredon, inauguré en mai 2018 et modèle de l'usine de futur, reprendrait alors une partie des activités des sites de Colomiers et de Labège, ce dernier devant être par la suite vendu et voir certaines activités transférées en Tunisie.



L'annonce a provoqué la surprise et le mécontentement de la région Occitanie - Carole Delga, sa présidente, a exprimé son « total désaccord avec la stratégie industrielle du groupe », d'autant qu'il a largement bénéficié d'aides publiques et de l'Union européenne - et du gouvernement.



Le groupe Latécoère a notamment fortement souffert de la situation du programme 787, dont les livraisons ont été suspendues plus d'un an en raison de problèmes de qualité, et pour lequel la demande a chuté durant la crise. Cherchant depuis des années à atteindre une taille critique qui le consoliderait et lui donnerait plus de poids face aux donneurs d'ordre, il a multiplié les acquisitions ces derniers mois.



(Photo © Latécoère)