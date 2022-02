Latécoère participe à trois projets européens dans le spatial au côté d'Airbus

Latécoère a annoncé le renforcement de son activité dans le domaine spatial grâce à son entrée sur trois projets européens aux côtés d'Airbus.



Dans chacun, Latécoère sera chargé de concevoir, produire et intégrer des harnais électriques pour des satellites.



L'équipementier français participera ainsi au programme Eurostar Neo (pour les modules de service et de communication), à celui de la deuxième génération de satellites Galileo et à OneSat (satellites de télécommunication).



Les travaux seront réalisés sur le pôle d'excellence à Vendargues (Hérault) de la division Systèmes d'interconnexion. Les programmes doivent être livrés entre 2022 et 2026 et portent sur plusieurs douzaines de satellites, en majorité pour OneSat.



(Photo © Latécoère)