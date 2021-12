Latécoère investit dans Caeli Nova

Latécoère a décidé de participer au tour de financement de série A de Caeli Nova, devenant ainsi l'un de ses investisseurs - aux côtés d'Ornament Health notamment.



L'équipementier français soutient ainsi le développement de son système d'oxygène de secours en vol. Déjà soutenu par le gouvernement britannique, celui-ci devrait être certifié et déployé dès 2022.



« À travers cet investissement et partenariat industriel, Latécoère propose d'accompagner une technologie de rupture qui permet de simplifier et d'améliorer la sécurité des vols en allongeant considérablement le temps pendant lequel les passagers ont accès à un système d'assistance respiratoire de secours », explique Serge Bérenger, directeur Innovation et R&T de Latécoère.



En plus de soutenir financièrement le projet, l'industriel apportera des conseils, aussi bien dans l'actuelle phase de R&D que dans la phase d'industrialisation.