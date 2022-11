Latecoere finalise l'acquisition d'Avcorp Industries

Latecoere a annoncé qu'il avait finalisé l'acquisition d'Avcorp Industries, société canadienne spécialisée dans la production d'éléments de structures dans l'aéronautique, ce qui lui permet de renforcer son activité Aérostructures.



Avec elle, Latecoere gagne un meilleur accès à des plateformes importantes (737 MAX de Boeing ou F-35 de Lockheed-Martin), élargit son portefeuille de produits (notamment aux sous-ensembles d'ailes) et intègre des capacités de production de pièces composites grand format.



Après les acquisitions de Mades et de certaines activités mexicaines de Figeac Aero, l'industriel français a ainsi renforcé sa présence en Amérique du Nord, donc la proximité avec certains de ses clients, et son implication dans le secteur de la défense - qui représente désormais 15 % de son chiffre d'affaires, contre environ 5 % auparavant.



« L'acquisition d'Avcorp vient parachever une empreinte industrielle qui permet désormais à Latecoere d'opérer indifféremment des deux côtés de l'Atlantique au meilleur coût, avec pour objectif de mieux servir ses clients », commente Thierry Mootz, directeur général du groupe.



(Photo © Avcorp Industries)