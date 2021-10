Latécoère et Devialet proposent la solution Phantom à l'aviation d'affaires

Latécoère et Devialet se sont associés pour adapter le système acoustique haute fidélité Phantom aux avions d'affaires. Il devrait être disponible à partir de 2022.



Devialet, spécialiste de l'ingénierie acoustique, va fournir une version adaptée de son modèle phare, le Phantom II Custom.



Latécoère se chargera de son intégration et sa certification, ainsi que de le rendre compatible avec sa technologie LiFi et le moniteur intelligent 4k. L'équipementier sera également distributeur exclusif.



« Je suis heureux et fier que Latécoère propose un produit de haute qualité à ses clients, issu d'une collaboration riche avec une entreprise française d'excellence reconnue à travers le monde comme Devialet. [...] Cette collaboration est aussi l'incarnation de la force d'innovation des entreprises françaises ! », commente Thierry Mootz, CEO de Latécoère.