Latécoère choisi par Dassault pour la conception et la production de la porte passager du Falcon 10X

Latécoère a de nouveau été sélectionné par Dassault Aviation pour participer au programme Falcon 10X. L'équipementier est chargé de concevoir et produire la porte passager de l'appareil.



Les travaux ont débuté au mois d'avril, lorsque Latécoère a commencé à réaliser un prototype grandeur nature de la porte. La première porte devrait elle être produite en juillet 2022.



Le contrat court sur toute la durée du programme et comprend également la fourniture de pièces et de services de maintenance.



Latécoère a déjà été choisi pour concevoir la porte de sortie de secours du pilote et les harnais électriques du nouveau Falcon.



(Photo © Dassault Aviation)