Latécoère annonce l'homologation par la justice de son protocole de conciliation

Latécoère annonce que le protocole de conciliation conclu avec ses créanciers et son actionnaire majoritaire (Searchlight Capital Partners) a été homologué par le tribunal de commerce de Toulouse.



L'industriel va donc pouvoir poursuivre sa restructuration, après s'être attaché à renforcer son bilan et ses liquidités ces derniers mois.



« La réalisation de l'ensemble des opérations prévues par le protocole de conciliation homologué par le tribunal va permettre au groupe de poursuivre la mise en oeuvre de son plan de transformation et d'assurer ainsi la pérennité de ses activités sur le moyen terme tout en se donnant les moyens financiers nécessaires à sa croissance », a commenté Pierre Gadonneix, président du Conseil d'administration de Latécoère.



Philip Swash, directeur général du groupe, précise quant à lui que Latécoère dispose de liquidités suffisantes sur le moyen terme. Il va désormais optimiser ses processus de fabrication et déployer une stratégie de croissance notamment dans le secteur des Aérostructures, afin d'atteindre la taille critique qui lui permettra de signer de nouveaux partenariats.



(Photo © Arnaud Spani / Latécoère)