Latécoère acquiert Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems

Latécoère a conclu un accord définitif avec American Industrial Acquisition Corporation, portant sur l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES). La transaction devrait être clôturée au cours du premier semestre 2022, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.



Cette acquisition, qui devrait créer d'intéressantes synergies avec l'activité Système d'interconnexion, va lui permettre de mieux répondre aux besoins de ses clients pour les systèmes EWIS et de proposer de nouvelles solutions pour les futures générations d'avions. L'industriel français va également pouvoir se développer sur le segment de la Défense américaine.



MADES est en effet une société spécialisée dans la production de produits électroniques, notamment les cartes de circuits imprimés pour les marchés de la défense (qui représentent environ 80% de ses ventes), de l'aviation commerciale et de l'industrie (qui constituent le reste de son activité). Elle emploie une centaine de personnes hautement qualifiées à Malaga.



Il s'agit de la troisième opération de croissance externe du groupe Latécoère depuis son augmentation de capital en août dernier - après SDM au Mexique et de TAC en Belgique.



(Photo © MADES)