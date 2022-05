Latécoère acquiert Avcorp et se renforce en Amérique du Nord

Latécoère a conclu une convention d'arrangement définitive portant sur l'acquisition de la totalité des actions d'Avcorp Industries. Le groupe propose 0,11 dollar canadien par action (une prime de 16% par rapport au cours de clôture le 4 mai), ce qui valorise la société canadienne à 41 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre.



Celle-ci conçoit et produit des structures d'aéronefs majeures, telles que des sous-ensembles d'ailes ou des pièces composites à grande échelle, mais propose également des services après-vente. Elle est notamment présente sur le F-35, le Boeing 737 MAX, le 767 et le 787.



En 2021, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 99 millions de dollars (canadiens). Elle compte trois grands sites de production à Delta, en Colombie-Britannique (pour l'assemblage et l'intégration d'aérostructures métalliques et composites), à Gardena, en Californie (capacités de fabrication d'aérostructures composites avancées) et à Burlington, en Ontario (services de réparation de composants structurels pour les avions commerciaux). Ils emploient plus de 450 collaborateurs hautement qualifiés.



Avec cette acquisition, Latécoère poursuit ses objectifs de croissance externe et de consolidation du marché très fragmenté des aérostructures. Avcorp lui permettra de se renforcer en Amérique du Nord et dans le secteur de la défense. Il ajoutera deux plateformes à son portefeuille (le 737 MAX et le F-35), trois nouveaux clients (BAE Systems, Lockheed Martin et Subaru) et de nouvelles capacités dans l'activité aérostructures (sous-ensembles d'ailes et capacités de fabrication de matériaux composites à grande échelle).



Latécoère compte conserver l'équipe dirigeante actuelle, pilotée par Amandeep Kaler. Celle-ci souligne que la société bénéficiera « d'une situation financière plus solide, d'une base de clientèle plus large et d'une position concurrentielle renforcée », grâce à son intégration à un partenaire de rang 1, dans un environnement commercial fortement dégradé.



(Photo © Avcorp)