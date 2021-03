LATAM veut convertir quatre à huit de ses Boeing 767-300ER en cargo

Le groupe LATAM a décidé de convertir quatre de ses 767-300ER en avions cargo. Il a pour cela conclu un accord avec Boeing.



Celui-ci prévoit que quatre appareils seront convertis et re-livrés au groupe entre 2021 et 2022. A l'issue de ces chantiers, il exploiterait ainsi quinze 767-300BCF.



Mais l'accord prévoit également des options pour faire convertir quatre appareils supplémentaires entre 2022 et 2023. Si elles sont exercées, la capacité cargo du groupe pourrait augmenter de 80% en trois ans, avec les avantages d'une flotte parfaitement homogène.



« Cet investissement, ainsi que les importantes économies que nous avons réalisées au cours du processus de restructuration sous chapitre 11, nous rapproche de la réalisation de notre aspiration à être la meilleure alternative pour les clients du fret », souligne Roberto Alvo, CEO de LATAM. Le groupe pourra se renforcer sur ses marchés phares (importations au Brésil, fleurs en Colombie), les liaisons entre l'Europe et l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud mais aussi sur les marchés domestiques où le e-commerce se développe rapidement.



(Photo © LATAM Cargo)