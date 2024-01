LATAM Airlines dévoile cinq livrées aux couleurs de l'Amérique du Sud

Le groupe LATAM Airlines a dévoilé cinq livrées spéciales mettant en valeur les drapeaux nationaux respectifs des pays où ses filiales opèrent des vols intérieurs.



Un premier Airbus A320neo de LATAM Airlines Brazil a été remis en peinture la semaine dernière à la base São Carlos de Sao Paulo, le plus grand centre de maintenance du groupe LATAM Airlines, pour arborer sa livrée vert-jaune. Il sera suivi par des appareils de LATAM opérant en Colombie, au Chili, au Pérou et en Équateur.



« Par cette initiative, les compagnies du groupe cherchent à approfondir les liens avec chacun des territoires où elles opèrent, en soulignant la fierté des origines de tous les employés qui mobilisent le groupe LATAM Airlines et en renforçant la connectivité que le groupe offre dans leurs pays, dans la région et au niveau mondial » a annoncé Martin St. George, vice-président de LATAM Airlines Group pour le commerce et le marketing.



Le groupe aérien latino-américain rappelle qu'il exploite actuellement 332 appareils : 56 avions de passagers Boeing (767, 777 et 787) et 256 avions Airbus (A319, A320, A320neo, A321 et A321neo). En outre, LATAM Cargo dispose de 20 avions tout cargo (767-300BCF).



(Image © LATAM Airlines Group)