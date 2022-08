Lao Airlines va être restructurée

Le gouvernement du Laos a mis en place un comité de réforme pour examiner la restructuration de la compagnie nationale, Lao Airlines, aujourd'hui surendettée et déficitaire.



Composé de dix membres dont deux femmes, il est présidé par le vice-ministre des Finances Phouthanouphet Xaysombath.



Au terme de sa mission, il fera plusieurs recommandations de réforme au gouvernement dans le but d'améliorer les performances de la compagnie aérienne.



Basée à l'aéroport international de Vientiane Wattay, Lao Airlines exploite une flotte de sept ATR72-600 et de quatre A320-200. Il dessert six destinations nationales et sept routes internationales en Thaïlande, au Vietnam, en Corée du Sud et en Chine.