Lamberto Martinello devient directeur de la Communication et de l'Image de marque d'ATR

ATR a annoncé la nomination de Lamberto Martinello en tant que directeur de la Communication et de l'Image de marque. Il a pris ses fonctions le 1er janvier.



Il rapportera directement à la présidente exécutive de l'avionneur, Nathalie Tarnaud Laude.



Ayant occupé plusieurs postes à responsabilités dans la communication depuis 2005, il était jusqu'à présent directeur des Médias sociaux et du Marketing digital chez Leonardo.



Il a ainsi pu développer son expertise dans les domaines de la communication interne et externe, des médias sociaux, du marketing digital, de la e-réputation et de la gestion de crise.



(Photo © ATR)