La Turquie cherche toujours à rapatrier ses A400M bloqués en Ukraine

Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan annonce être à la manoeuvre pour mettre fin au conflit en Ukraine au plus vite par la voie diplomatique, Ankara cherche aussi toujours parallèlement à récupérer ses deux Airbus A400M bloqués en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.



Les deux avions de transport militaire sont toujours parqués à l'aéroport international Boryspil à Kyiv, en attente d'une solution diplomatique pour les rapatrier. L'espace aérien ukrainien est en effet fermé depuis le début du conflit et le décollage des appareils doit aussi avoir l'aval de la Russie.



Les A400M turcs avaient rejoint la capitale ukrainienne quelques heures seulement avant le début de l'invasion russe, officiellement pour transporter de l'aide humanitaire et pour évacuer des citoyens turcs. Ils s'étaient cependant essayés à une tentative de décollage une fois leurs cargaisons déchargées, mais avaient été immédiatement stoppés à proximité d'une des pistes.



L'armée de l'air turque dispose d'une flotte de 10 A400M. L'immobilisation des deux exemplaires en Ukraine n'avait été officialisée par le gouvernement turc que le 5 mars.



(L'un des 10 A400M livrés à la Turquie entre 2014 et le mois d'avril dernier. Photo © Turkish Air Force)