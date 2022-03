La Tunisie va utiliser quatre Grand Caravan EX pour des missions ISR

L'armée de l'air tunisienne s'est tournée vers le groupe américain Textron pour lui fournir un total de quatre Cessna Grand Caravan EX qui seront utilisés pour des missions de renseignement ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) en Afrique du Nord.



Les mono-turbopropulseurs utilitaires seront modifiés par l'entreprise américaine spécialisée ATI Engineering Services pour les équiper d'une boule électro-optique/infrarouge, d'une console opérateur, d'une radio tactique UHF et VHF, d'une liaison de données vidéo et d'un éclairage compatible avec la vision nocturne.



Ce contrat s'inscrit par ailleurs dans l'aide financière du gouvernement américain visant à équiper des pays africains d'un total de 16 Grand Caravan EX pour des missions militaires sous l'égide de l'U.S. Africa Command (AFRICOM). Les autres pays bénéficiaires sont Cameroun, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda.



Textron Aviation précise que le Commandement des États-Unis pour l'Afrique déploie ainsi cette configuration sur le continent pour rationaliser le soutien logistique et améliorer l'interopérabilité des différents pays partenaires, ce qui devrait engendrer des réductions de coûts.



Un premier contrat pour deux Grand Caravan EX avait été signé par l'armée de l'air tunisienne en octobre dernier. Ce contrat était estimé à près de 10 millions de dollars, en incluant le matériel de soutien et les pièces de rechange.



(Photo © Textron)