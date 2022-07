La Tunisie se prépare à accueillir ses premiers T-6C Texan II

L'US Air Force annonce avoir attribué un contrat de 90,7 millions de dollars à la division défense de l'avionneur Textron Aviation pour produire et modifier 8 T-6C pour la Tunisie.



Il s'agit du complément d'un contrat initial de 12,5 millions de dollars signé l'année dernière entre l'Air Force Life Cycle Management Center (AFLCMC) et Textron qui verra la livraison des avions d'entraînement s'étaler entre octobre prochain et septembre 2026. Les premiers instructeurs de l'armée de l'air tunisienne avaient entamé leur formation aux États-Unis en avril dernier.



La Tunisie avait obtenu le feu vert du département d'État des États-Unis pour pouvoir acquérir jusqu'à 12 T-6C dans le cadre d'un contrat FMS en octobre 2019. Quatre de ces appareils devraient d'ailleurs être livrés en configuration d'avion d'attaque léger AT-6E Wolverine. Les T-6C viendront quant à eux progressivement rajeunir la flotte de formation et d'entraînement des pilotes tunisiens et notamment ses jets MB-326B produits par Aermacchi et L-59T Super Albatros d'Aero Vodochody.



Pour rappel, l'armée de l'air tunisienne s'est également tournée vers le groupe américain Textron pour acquérir quatre Cessna Grand Caravan EX qui seront utilisés pour des missions de renseignement ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) en Afrique du Nord.



À noter que le Maroc est pour l'instant le seul pays du continent à aligner ce lointain dérivé américain du Pilatus PC-9, avec 24 Texan II livrés entre 2011 et 2012.



(Photo © Textron Aviation)