La suite Pro Line Fusion peut désormais être installée sur les Cessna Citation CJ1+/2+ européens

(EBACE 2024) Collins Aerospace (groupe RTX) a obtenu le feu vert de l'EASA pour pouvoir installer sa suite avionique intégrée Pro Line Fusion sur les jets d'affaires Cessna Citation CJ1+/2+ exploité dans les pays de l'Union européenne.



Le retrofit des appareils permet de réduire la charge de travail du pilote en fournissant des données en temps réel, une clarté visuelle et une prévisibilité qui simplifient les opérations pendant les étapes les plus critiques du vol.



L'installation de Pro Line Fusion apporte également de nouvelles fonctionnalités pour les approches de précision, facilite l'établissement de trajectoires de vol efficaces et garantie un positionnement précis, même en zones éloignées. Par ailleurs, la suite digitale peut également prolonger la durée de vie des appareils alors que l'espace aérien européen continue de se moderniser.



Les Citation CJ1+/2+ étaient produits avec la suite Pro Line 21 de Collins.



(Photo © Collins Aerospace)