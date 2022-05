La Suisse tient son dernier hélicoptère Cougar modernisé

RUAG annonce avoir remis le dernier des neuf Cougar modernisés de la flotte d'hélicoptères des Forces aériennes suisses.



Les Cougar TH98 (AS532UL) viennent ainsi d'être convertis en TH18 au cours des trois dernières années. La société suisse avait déjà modernisé les hélicoptères Super Puma TH89 (AS332M1), transformés en TH06, entre 2010 et 2014.



Le programme de modernisation des hélicoptères Cougar avait quant à lui été approuvé par Conseil fédéral en 2018. Le chantier avait démarré début 2019 et vient ainsi de s'achever conformément au calendrier. Ces hélicoptères de transports, qui ont déjà plus de vingt ans, ont ainsi vu leur vie opérationnelle prolongée au moins encore jusqu'en 2035.



RUAG précise aussi que ce programme de « maintien de la valeur » a également d'opérer un rapprochement entre les deux types d'hélicoptères de transport que sont le Super Puma et le Cougar, avec à la clé des procédures d'intervention et des formations à la fois plus uniformes et plus simples.



(Photo © RUAG)