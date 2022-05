La solution EFVS de Collins Aerospace embarque sur les familles 737NG et 737 MAX de Boeing

L'équipementier américain Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) annonce que son système EFVS (Enhanced Flight Vision System) est pour la première fois en train d'être installé sur la famille 737NG de Boeing.



La compagnie cargo Texel Air, basée à Bahreïn, va ainsi équiper ses deux 737-700 FlexCombi d'une vision améliorée pour mieux servir ses clients en facilitant ses opérations.



Cette solution s'articule autour d'un nouveau système de capteurs capteurs multispectraux EVS-3600 (plusieurs caméras infrarouges et à lumière visible) qui alimente des afficheurs tête haute (HUD) et qui permet ainsi d'améliorer la visibilité de la piste lors des approches finales, et ce, dans toutes les conditions météorologiques.



Collins Aerospace précise également que le nouveau système EVS-3600, ainsi que le système de HUD HGS-6000, seront disponibles pour une mise à niveau des appareils des familles 737 NG et 737 MAX. Le système EFVS sera par ailleurs bientôt proposé directement en option pour tous les nouveaux 737 MAX qui entreront en production.



Pour rappel, l'équipementier américain s'est également rapproché d'Airbus l'année dernière. L'avionneur européen va en effet proposer son système EFVS de façon optionnelle pour sa famille de monocouloirs. Collins Aerospace avait alors indiqué que si cette solution sera initialement proposée sur la famille de monocouloirs A320neo d'Airbus, d'autres plateformes Airbus pourraient aussi être concernées à l'avenir. Une mise à niveau de certains appareils déjà en service sera également proposée.



(Photo © Collins Aerospace)